«Постмайданный стиль»: Бальбек прокомментировал жалобу Украины в ЕСПЧ против РФ

Фото: Facebook / Руслан Бальбек

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек прокомментировал жалобу Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России. Он заявил, что это «классический постмайданный стиль».

Бальбек в беседе уточнил, что это на Украине безнаказанно убивают мирных граждан, препятствуют расследованиям, а также преследуют оппозиционных журналистов и закрывают нелояльные к власти СМИ.

— И эти люди пытаются нам рассказывать о свободе слова? Так что, видимо, когда писали жалобы в ЕСПЧ, по ошибке Россию набрали, потому что сегодня тренд такой — во всем Россию обвинять. И Украина, что называется, в поте лица старается этот тренд поддерживать. Ну а отсутствие каких-либо доказательств — это уже в принципе классический постмайданный стиль, — цитирует Бальбека РИА Новости.

Ранее сообщалось о девятом по счету обращении Украины в ЕСПЧ против России. Киев считает, что речь идет о нарушении статьи 2 Европейской конвенции по правам человека (Право на жизнь).

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