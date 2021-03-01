СМИ: Родители Жанны Фриске подали в суд на Дмитрия Шепелева

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Родители Жанны Фриске снова подали в суд на отца их внука — телеведущего Дмитрия Шепелева. Они хотят официально запретить ему совершать любые сделки с долей в квартире дочери.

Речь идет о 90 квадратных метрах в одном из элитных домов по Шмитовскому проезду. Это пространство еще при жизни Фриске обустраивала самостоятельно. По закону треть этой квартиры принадлежит ее семилетнему сыну Платону, представителем которого, как отец, является Шепелев.

Производство по делу было возбуждено сразу в двух судах — в Пресненском и Хамовническом. Сначала оба заявления от матери и отца звезды не приняли. Однако в первый суд адвокаты смогли донести необходимые документы. А во второй материалы были возвращены после апелляции в Мосгорсуде.

Отмечается, что беседа между обеими сторонами назначена на 22 марта в Пресненском суде.

— Иск подан по месту нахождения спорного имущества. Одно из производств будет прекращено, но это должно решаться уже в рамках заседания, — цитирует слова пресс-службе Пресненского суда «СтарХит».

Почти одномоментно с иском Шепелев получил уведомление о том, что родители Фриске планируют продать свою долю в квартире. Сначала они предложили выкупить 2/3 пространства совладельцу жилья — внуку Платону. При этом за свою долю они попросили 21 миллион рублей, тогда как общая кадастровая стоимость жилья составляет 23 миллиона 966 тысяч рублей. Примечательно, что ранее родители Фриске хотели оставить апартаменты нетронутыми до совершеннолетия внука.

Уточняется, что сам Шепелев планирует подать встречную жалобу в Верховный суд.

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