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Опрос показал, что большинство россиян мечтает завести щенка
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Опрос показал, что большинство россиян мечтает завести щенка

Елена Фролова

Животные

Среди россиян был проведен опрос на тему домашних животных. Выяснилось, что 73 процента респондентов держат дома хотя бы одного четвероногого друга. В большинстве случаев это оказались коты и кошки. Данную информацию предоставили «Вести Подмосковья» со ссылкой на организаторов исследования пресс-службе Московского банка Сбербанка.

Согласно опросу, в Москве 46 процентов горожан завели себе именно представителей семейства кошачьих. При этом собаководы составили 31 процент среди опрошенных москвичей. По числу домашних собак столица заняла третье место в России, уступив Санкт-Петербургу и Ярославлю. Также результаты исследования показали, что россияне, кроме кошек и собак, держат дома аквариумных рыбок, попугаев, грызунов и других животных. Однако общая их доля не превышает восьми процентов.

Еще девять процентов заявили, что не держат дома домашних животных, но хотят завести. В этой категории первое место занимают щенки, которых хотят приютить 57,4 процента опрошенных. А кошек — только 18,8 процента. Уточняется, что чаще всего котов берут в семьи просто с улицы. Так нашли себе дома питомцы 32 процентов опрошенных россиян.

Отмечается, что опрос провели в 75 российских регионах с населением более 500 тысяч жителей.

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