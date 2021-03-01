Опрос показал, что большинство россиян мечтает завести щенка

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Среди россиян был проведен опрос на тему домашних животных. Выяснилось, что 73 процента респондентов держат дома хотя бы одного четвероногого друга. В большинстве случаев это оказались коты и кошки. Данную информацию предоставили «Вести Подмосковья» со ссылкой на организаторов исследования пресс-службе Московского банка Сбербанка.

Согласно опросу, в Москве 46 процентов горожан завели себе именно представителей семейства кошачьих. При этом собаководы составили 31 процент среди опрошенных москвичей. По числу домашних собак столица заняла третье место в России, уступив Санкт-Петербургу и Ярославлю. Также результаты исследования показали, что россияне, кроме кошек и собак, держат дома аквариумных рыбок, попугаев, грызунов и других животных. Однако общая их доля не превышает восьми процентов.

Еще девять процентов заявили, что не держат дома домашних животных, но хотят завести. В этой категории первое место занимают щенки, которых хотят приютить 57,4 процента опрошенных. А кошек — только 18,8 процента. Уточняется, что чаще всего котов берут в семьи просто с улицы. Так нашли себе дома питомцы 32 процентов опрошенных россиян.

Отмечается, что опрос провели в 75 российских регионах с населением более 500 тысяч жителей.

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