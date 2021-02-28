Кинолог назвал топ-10 «автомобильных» кличек собак в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская кинологическая федерация (РКФ) составила рейтинг кличек собак, которых назвали в честь марок автомобилей. Первое место в России досталось Лексусу, но есть и Жигули.

— Бывает так, что купил автомобиль, и до того он тебе нравится, что название марки, особенно благозвучное, вдохновляет на будущую кличку питомца. Поэтому по городу порой бегают Лексусы, Мазды, Ауди. Но собаководам надо помнить, что кличка — это чаще всего употребляемая команда, она не должна вызывать трудностей при произношении. Останавливаясь на марке автомобиля в качестве клички, продумайте заранее короткий вариант имени, так будет проще подзывать к себе собаку, — дал совет президент РКФ Владимир Голубев.

Так, первое место среди «автомобильных» кличек занял Лексус. Животных с такой кличкой в стране всего 944. Чаще всего такое имя носят йоркширские терьеры, также — лабрадоры, мопсы, ротвейлеры и мастифы.

На второй строчке списка оказалась кличка Хаммер. Таких собак 934. Больше всего питомцев с таким именем породы йоркширский терьер, но также встречаются американские стаффордширские терьеры, ротвейлеры и русский той.

Третьей в рейтинге стала кличка Инфинити. Собаководы назвали так 807 питомцев.

Потом идут клички Ягуар и Бентли. Животных с такими кличками 577 и 409 соответственно. Также в топ-10 вошли Феррари, Шкода, Порш, Форд и Чери.

Голубев отметил, что российский автопром, судя по всему, у собаководов не в почете, так как кличку Жигули носят всего три собаки по всей стране.

Рейтинг построен на данных единой родословной книги РКФ, в которой каждый год регистрируется около 320 тысяч щенков, передает РИА Новости.

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