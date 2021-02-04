Конкурс на имя для детеныша макаки объявили в Ленинградском зоопарке

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Конкурс на имя для детеныша черной макаки, родившегося в конце прошлого года, объявили в Ленинградском зоопарке. Об этом сообщают «Невские новости».

За несколько дней до Нового года в семье черных макак Жоржа и Черри произошло пополнение: у них родился второй малыш.

— Наши специалисты наблюдают за зверятами и у них уже есть представление о том, какое имя ему больше подойдет. Имя должно сочетаться с другими кличками, которые есть в семье, — отметили представители зоопарка.

Возле вольера с макаками есть специальный ящик, где указаны условия конкурса. Жителям Санкт-Петербурга предлагается бросить в него листочки с придуманными вариантами кличек. Контейнер будет вскрыт 18 февраля — тогда и объявят победителя. В качестве приза победитель получит приглашение в зоопарк и сувениры на память.

При выборе клички для малыша макаки сотрудники питерского зоосада советуют обратить внимание на характер зверька. Он уже начал активно изучать окружающий мир и любит резвиться в вольере.

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