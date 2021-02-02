Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Для развлечения пингвинов в вольере Московского зоопарка слепили снеговика
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Для развлечения пингвинов в вольере Московского зоопарка слепили снеговика

Анастасия Волоснова

Город

Для развлечения папуанских пингвинов и коммуникации между животными в вольере Московского зоопарка слепили снеговика. О веселой жизни птиц рассказали в пресс-службе зоосада.

По словам пресс-службы, снеговик помог обогатить среду обитания пингвинов. Птицы заинтересовались новым предметом и начали активно коммуницировать внутри своей группы, отметили в зоопарке.

— Первый выпрыгнул из воды, подошел к снеговику, чтобы его рассмотреть, после этого позвал остальных. Каждый из папуанских пингвинов по очереди подходил к незнакомому предмету, осматривал его. После этого у них состоялось «совещание» — коммуникация, в процессе которой они обменялись мнениями. Вероятно, пингвины решили, что новый предмет не представляет угрозы, и занялись своими привычными делами, — сообщили в пресс-службе.

Представители зоопарка объяснили, что в вольерах для пингвинов созданы комфортные условия, в которых не нужно самим добывать пищу, спасаться от хищников или бороться с природными явлениями. Из-за недостатка активности животные могут заскучать.

— Многое из того, что составляет жизнь большинства животных в природе, к чему виды приспосабливались в течение веков эволюции, в зоопарке отсутствует. Животным скучно, если они не имеют возможности проявить свои уникальные видовые способности, они испытывают от этого дискомфорт, — пояснили в пресс-службе.

Перед киперами и зоологами Московского зоопарка стоит задача обеспечивать обогащение среды обитания животных. Сотрудники придумывают для пингвинов различные игры по поиску пищи, дополнительным коммуникациям, новым запахам и предметам в вольерах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: В парке Испании нашли щенка с грустной запиской

Московский зоопаркживотныеснег
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Назло русским умереть от ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Все мнения
О проекте