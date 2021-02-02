Для развлечения пингвинов в вольере Московского зоопарка слепили снеговика

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Для развлечения папуанских пингвинов и коммуникации между животными в вольере Московского зоопарка слепили снеговика. О веселой жизни птиц рассказали в пресс-службе зоосада.

По словам пресс-службы, снеговик помог обогатить среду обитания пингвинов. Птицы заинтересовались новым предметом и начали активно коммуницировать внутри своей группы, отметили в зоопарке.

— Первый выпрыгнул из воды, подошел к снеговику, чтобы его рассмотреть, после этого позвал остальных. Каждый из папуанских пингвинов по очереди подходил к незнакомому предмету, осматривал его. После этого у них состоялось «совещание» — коммуникация, в процессе которой они обменялись мнениями. Вероятно, пингвины решили, что новый предмет не представляет угрозы, и занялись своими привычными делами, — сообщили в пресс-службе.

Представители зоопарка объяснили, что в вольерах для пингвинов созданы комфортные условия, в которых не нужно самим добывать пищу, спасаться от хищников или бороться с природными явлениями. Из-за недостатка активности животные могут заскучать.

— Многое из того, что составляет жизнь большинства животных в природе, к чему виды приспосабливались в течение веков эволюции, в зоопарке отсутствует. Животным скучно, если они не имеют возможности проявить свои уникальные видовые способности, они испытывают от этого дискомфорт, — пояснили в пресс-службе.

Перед киперами и зоологами Московского зоопарка стоит задача обеспечивать обогащение среды обитания животных. Сотрудники придумывают для пингвинов различные игры по поиску пищи, дополнительным коммуникациям, новым запахам и предметам в вольерах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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