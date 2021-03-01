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Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых условно.

Суд Парижа признал экс—президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием, приговорив его к трем годам тюрьмы, два из которых он получил условно. Саркози стал первым из бывших президентов Франции, кто получил реальный срок.

Рассмотрение так называемого «дела о прослушке» проходило в конце прошлого года. Прокуратура требовала приговорить 66 –летнего Саркози к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно, передает РИА Новости.

Саркози отвергал выдвинутые против него обвинения. Во время судебного процесса он заявил, что никогда не был связан с коррупционными делами и не пользовался своим служебным положением.

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