Врач-терапевт объяснила, к чему приводит дефицит витамина D

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Большинство россиян испытывают дефицит витамина D. Это выливается в усталость, снижение настроения, внимания и даже различные боли. Врач-терапевт и кардиолог Алла Демидова рассказала об этом «Радио 1».

— При дефиците витамина D мы можем наблюдать усталость, снижение физической выносливости, общую слабость, даже если мы достаточно и полноценно спим. Могут быть мышечные или суставные боли, судороги, мышечные спазмы, — объяснила эксперт.

Также малое количества этого витамина может выражаться в отсутствии внимания, памяти, усталости, заторможенном или депрессивном состоянии и перепадах настроения. По словам врача, могут встречаться нарушения сна. Некоторые пациенты отмечают, что могут проснуться среди ночи и долго не засыпают.

— Им либо жарко, либо неудобно. У многих больных – мокрый затылок. Такая ситуация аналогична рахитичным проявлениям у детей. Особенно надо обратить внимание на такую симптоматику людям, страдающими гипертонической болезнью, повышенным давлением, — рассказала Алла Демидова.

Она также отметила, что многим россиянам не хватает солнца. При этом даже при достаточной инсоляции нужно принимать витамин D.

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