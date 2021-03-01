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«Это его другой ребенок?»: Асмус смутила поклонников странным снимком с Харламовым
Фото: instagram.com/asmuskristina

«Это его другой ребенок?»: Асмус смутила поклонников странным снимком с Харламовым

Ксения Монахова

Звезды

Российская актриса Кристина Асмус неожиданно поздравила своего бывшего супруга Гарика Харламова с днем рождения. Шоумен праздновал его 28 февраля.

Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором Гарик держит на руках младенца.

— С днем рождения, — кратко подписала фото Асмус.

Странный снимок привел в недоумение подписчиков актрисы. Многие подумали, что у Харламова появился еще один ребенок. Не все догадались, что снимок оказался старым, а поздравление адресовано самому шоумену.

«Ничего не поняла»; «Это его другой ребенок?»; «Кого поздравляете», — не поняли фолловеры.

Однако нашлись и те, кто оценил юмор Асмус. Некоторые даже поздравили шоумена с праздником.

«Ммм, так мило. Харламчик, с днем рождения тебя, будь здоров»; «Ну понятно же, что это он со своей дочей»; «Неожиданно, хорошо когда после развода поддерживаются теплые отношения»,— отметили подписчики в комментариях.

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Гарик ХарламовКристина Асмусдети
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