«Волдыри на лице»: Асмус рассказала, как ее заразили клещами на съемках

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус поделилась воспоминаниями, которые связаны у нее с павильоном на шоссе Энтузиастов, где ей недавно пришлось сниматься.

По словам Асмус, в этом месте много лет назад она принимала участие в съемках сериала «Интерны», который принес ей всероссийскую известность и зрительскую любовь.

Однако у актрисы связаны с этим местом не только приятные воспоминания.

— В этом самом месте меня (через общие кисти) заразили 16 видами клещей, после чего кардинально изменилась моя жизнь. И я уже 11 лет не умываюсь водой и не пользуюсь кремом, — написала в посте Instagram Асмус.

Подписчики актрисы не оставили без внимания этот факт ее жизни и попросили рассказать подробнее о заболевании.

Асмус призналась, что узнала о паразитах, когда ее лицо покрылось волдырями и ей пришлось пройти обследование. Лечение заняло больше года.

— У меня были такие волдыри на лице, что меня снимать не могли. Обследовалась серьезно и лечилась год всем, чем только можно, — призналась Асмус.

Раскрывая секрет ухода за кожей, знаменитость написала, что умывает лицо Хлоргексидином.

— И когда съемки, минеральную пудру наношу (когда съемок нет, только корректор под глаза и все). Смываю макияж молочком. Когда макияжа нет, только протираю лицо мед. спиртом на ночь, — уточнила она.

Ранее Асмус рассказала о своих отношениях с Иваном Охлобыстиным.

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