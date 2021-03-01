Жителей севера Москвы удивил «покрасневший» снег

Фото: facebook/olga.leonova.180

Россия, Москва, Северный административный округ, район Аэропорт Карта всех событий

На севере Москвы местные жители обратили внимание на необычный цвет лежащего во дворах снега. Снимки с «багровыми осадками» появились в Сети.

На фотографиях, размещенных в группе «Сокол / Аэропорт/ Динамо и Соседи» в Facebook, видно, что снег сильно покраснел. Оттенки цвета самые разные — от ярко-красного до темных, почти вишневых тонов.

Изумленные горожане продолжают делиться подобными снимками в интернете и обсуждать, чем вызвано покраснение снега. Пока официальная причина такого явления не названа.

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