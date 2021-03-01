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Жителей севера Москвы удивил «покрасневший» снег
Фото: facebook/olga.leonova.180

Жителей севера Москвы удивил «покрасневший» снег

Ростислав Зубков

Город
Россия, Москва, Северный административный округ, район Аэропорт Карта всех событий

На севере Москвы местные жители обратили внимание на необычный цвет лежащего во дворах снега. Снимки с «багровыми осадками» появились в Сети.

На фотографиях, размещенных в группе «Сокол / Аэропорт/ Динамо и Соседи» в Facebook, видно, что снег сильно покраснел. Оттенки цвета самые разные — от ярко-красного до темных, почти вишневых тонов.

Изумленные горожане продолжают делиться подобными снимками в интернете и обсуждать, чем вызвано покраснение снега. Пока официальная причина такого явления не названа.

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