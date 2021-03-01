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Эксперт рассказал, как вести себя во время магнитной бури
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Эксперт рассказал, как вести себя во время магнитной бури

Елена Фролова

Здоровье

Совет метеозависимым людям о том, как вести себя во время магнитной бури среднего уровня G2, которая началась на Земле, дал директор Геофизического центра РАН Алексей Гвишиани. Об этом сообщил Nation News.

Эксперт рекомендовал относиться к данному периоду с особой осторожностью. Он также рассказал, что подобные явления на нашей планете встречаются довольно часто, поэтому не нужно сильно переживать по данному поводу. При этом есть категории людей, которые особенно чувствительны к магнитным бурям, поэтому этот период они переживают с неприятными побочными эффектами.

— Я бы не назвал это событие экстраординарным. Единственное, во время бури нужно быть осторожными людям, которые метеозависимы. Такие люди могут ощущать изменение давления и другие побочные явления от этой бури, — добавил Алексей Гвишиани.

Он также отметил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции россиянам не стоит волноваться насчет малозначимых магнитных бурь. По его мнению, лучше всего свое внимание уделить профилактике и борьбе с новым заболеванием.

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