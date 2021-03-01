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Пассажирка такси пострадала в результате ДТП с участием трамвая в центре Москвы
Фото: Александр Кожохин / «Вечерняя Москва»

Пассажирка такси пострадала в результате ДТП с участием трамвая в центре Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
дубининская 80Карта всех событий

Такси въехало в трамвай в центре Москвы. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает УИиОС ГУ МВД России по городу Москве.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Дубининская улица, дом 80, в 16:20. В результате ДТП пострадала пассажирка такси.

Движение трамваев, которые следовали по маршрутам №№ 3, 38 и 39, задерживается.

Телеграм-канал Дептранса Москвы сообщил, что, по предварительной информации, виновником ДТП стал водитель такси, который выехал на встречную полосу и врезался в трамвай.

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