Пассажирка такси пострадала в результате ДТП с участием трамвая в центре Москвы
дубининская 80Карта всех событий
Такси въехало в трамвай в центре Москвы. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает УИиОС ГУ МВД России по городу Москве.
Уточняется, что инцидент произошел по адресу Дубининская улица, дом 80, в 16:20. В результате ДТП пострадала пассажирка такси.
Движение трамваев, которые следовали по маршрутам №№ 3, 38 и 39, задерживается.
Телеграм-канал Дептранса Москвы сообщил, что, по предварительной информации, виновником ДТП стал водитель такси, который выехал на встречную полосу и врезался в трамвай.
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