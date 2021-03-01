Три машины столкнулись на Киевском шоссе в Москве
Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр Карта всех событий
Три автомобиля столкнулись на 23-м километре Киевского шоссе в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.
Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал. Собеседник издания добавил, что из-за ДТП была перекрыта одна полоса движения в сторону центра.
Ранее сообщалось, что водитель наехал на пешехода и припаркованную машину на юго-востоке Москвы.
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