Три машины столкнулись на Киевском шоссе в Москве

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Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на 23-м километре Киевского шоссе в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал. Собеседник издания добавил, что из-за ДТП была перекрыта одна полоса движения в сторону центра.

Ранее сообщалось, что водитель наехал на пешехода и припаркованную машину на юго-востоке Москвы.

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