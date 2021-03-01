Столичная полиция объявила о розыске пропавшего в 2009 году жителя Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

В столице разыскивают без вести пропавшего Назарова Александра. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что мужчина в августе 2009 года ушел с работы в районе Текстильщики и до сих пор не вернулся. Особые приметы: на вид 30–35 лет, рост 185 сантиметров, среднего телосложения, глаза светлые, волосы русые короткие, был одет в синие джинсы, красную кофту на молнии и черные кроссовки. Кроме того, у него есть татуировка в виде буквы «С» на кисти руки между большим и указательным пальцем.

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Полиция призвала всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщить по телефонам: 8(495) 709-26-02, 8(495) 709-10-00.

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