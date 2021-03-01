Космонавты МКС заклеят трещину в модуле смолой из североафриканской хвои

Фото: https://blogs.nasa.gov/spacestation/

Экипаж Международной космической станции при заделывании трещины в российском модуле «Звезда» будет использовать клей из смолы североафриканских хвойных деревьев.

Согласно переговорам, для заделывания трещины космонавт Сергей Рыжиков будет использовать шпатели, герметики «Герметалл» и «Анатерм», клей-мастику, шлифовальную шкурку, кусочки поролона, фторопластовые пленки, спиртовые салфетки, металлические накладки и изоленту. Также в работах будут задействованы дрель и пылесос.

Напомним, в октябре экипаж МКС обнаружил трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере «Звезды» и временно заклеил ее. На этой неделе экипаж окончательно заделает трещину, но сперва ее края засверлят, чтобы остановить расползание, передает РИА Новости.

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