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Космонавты МКС заклеят трещину в модуле смолой из североафриканской хвои
Фото: https://blogs.nasa.gov/spacestation/

Космонавты МКС заклеят трещину в модуле смолой из североафриканской хвои

Анастасия Чанцева

Технологии

Экипаж Международной космической станции при заделывании трещины в российском модуле «Звезда» будет использовать клей из смолы североафриканских хвойных деревьев.

Согласно переговорам, для заделывания трещины космонавт Сергей Рыжиков будет использовать шпатели, герметики «Герметалл» и «Анатерм», клей-мастику, шлифовальную шкурку, кусочки поролона, фторопластовые пленки, спиртовые салфетки, металлические накладки и изоленту. Также в работах будут задействованы дрель и пылесос.

Напомним, в октябре экипаж МКС обнаружил трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере «Звезды» и временно заклеил ее. На этой неделе экипаж окончательно заделает трещину, но сперва ее края засверлят, чтобы остановить расползание, передает РИА Новости.

Читайте также: Космонавты на МКС изолировали отсек, в котором произошла утечка воздуха

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