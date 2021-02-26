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Космонавты на МКС изолировали отсек, в котором произошла утечка воздуха
Фото: pixabay.com

Космонавты на МКС изолировали отсек, в котором произошла утечка воздуха

Никита Абрамов

Технологии

Космонавты на Международной космической станции (МКС) изолировали отсек, в котором наблюдалась утечка воздуха. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

— Люк закрыт, — сообщил Рыжиков во время переговоров с ЦУП.

Известно, что каждые четыре часа экипаж МКС должен измерять давление в изолированном отсеке с помощью мановакуумметра.

Космонавты смогут приступить к работе по заделыванию трещины в обшивке 1 марта 2021 года.

Осенью 2020 года в обшивке МКС была обнаружена трещина. Повреждение было заделано временными средствами.

Напомним, в данный момент на Международной космической станции находятся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Они пробудут в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.

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МКСкосмонавтповреждения
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