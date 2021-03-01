Мужчина вынес 460 тысяч рублей из квартиры в центре Москвы
Россия, Москва, улица Ефремова Карта всех событий
Квартиру москвича ограбили почти на полмиллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.
В полиции заявили, что деньги пропали из квартиры на улице Ефремова. По горячим следам был задержан подозреваемый — 31-летний мужчина.
Далее выяснилось, что он гостил у потерпевшего. Когда тот отошел, злоумышленник забрал деньги и потратил их.
На задержанного завели дело о краже, с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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