Мужчина вынес 460 тысяч рублей из квартиры в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Ефремова Карта всех событий

Квартиру москвича ограбили почти на полмиллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

В полиции заявили, что деньги пропали из квартиры на улице Ефремова. По горячим следам был задержан подозреваемый — 31-летний мужчина.

Далее выяснилось, что он гостил у потерпевшего. Когда тот отошел, злоумышленник забрал деньги и потратил их.

На задержанного завели дело о краже, с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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