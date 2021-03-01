Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мужчина вынес 460 тысяч рублей из квартиры в центре Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мужчина вынес 460 тысяч рублей из квартиры в центре Москвы

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, улица Ефремова Карта всех событий

Квартиру москвича ограбили почти на полмиллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

В полиции заявили, что деньги пропали из квартиры на улице Ефремова. По горячим следам был задержан подозреваемый — 31-летний мужчина.

Далее выяснилось, что он гостил у потерпевшего. Когда тот отошел, злоумышленник забрал деньги и потратил их.

На задержанного завели дело о краже, с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Читайте также: Приезжий из ближнего зарубежья украл аккумулятор из машины в Москве

Москвакражаденьги
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Все мнения
О проекте