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Приезжий из ближнего зарубежья украл аккумулятор из машины в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Приезжий из ближнего зарубежья украл аккумулятор из машины в Москве

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, Авиамоторная улица Карта всех событий

Приезжий из ближнего зарубежья вытащил аккумулятор из машины на улице Авиамоторной и забрал с собой. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По словам владельца аккумулятор стоил более 3600 рублей. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Против него возбудили уголовное дело о краже. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что мужчина угнал иномарку у знакомой на юго-востоке столицы.

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