Молодой человек украл у курьера велосипед на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, Саратовская улица Карта всех событий
На юго-востоке столицы молодой человек украл велосипед у курьера службы доставки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.
Как стало известно, инцидент произошел на улице Саратовской. Сумму ущерба пока не оценили.
Подозреваемого удалось задержать вскоре после происшествия. Им оказался 24-летний ранее судимый москвич. На него завели уголовное дело о краже и взяли подписку.
Ранее сообщалось, что мужчина угнал иномарку у знакомой на юго-востоке столицы.
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