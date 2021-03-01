Молодой человек украл у курьера велосипед на юго-востоке Москвы

Фото: Пелагия Замятина / «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Саратовская улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы молодой человек украл велосипед у курьера службы доставки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Как стало известно, инцидент произошел на улице Саратовской. Сумму ущерба пока не оценили.

Подозреваемого удалось задержать вскоре после происшествия. Им оказался 24-летний ранее судимый москвич. На него завели уголовное дело о краже и взяли подписку.

Ранее сообщалось, что мужчина угнал иномарку у знакомой на юго-востоке столицы.

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