Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Треть заявок на вакцинацию в Санкт-Петербурге поступила через службу 122
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Треть заявок на вакцинацию в Санкт-Петербурге поступила через службу 122

Елена Фролова

Здоровье

Треть жителей Санкт-Петербурга, прошедших вакцинацию от коронавируса, записались на прием через единую региональную службу 122. Об этом сообщили «Невские новости».

Операторы сервиса консультируют горожан по вопросам, связанным с COVID-19, записывают граждан на вакцинацию, помогают им вызвать врача на дом, если у обратившегося за помощью человека наблюдаются симптомы коронавируса. Кроме того, служба запустила пилотный проект по вызову врачей на дом при других заболеваниях.

— Запись на вакцинацию через нашу службу востребована, так как гражданам удобнее сделать это, позвонив оператору службы 122. У нас есть доступ ко всем свободным талончикам во всех поликлиниках города. Соответственно, мы предлагаем выбрать район, который будет удобнее, поликлинику со свободными талонами и записаться туда, что экономит время граждан, — рассказала руководитель региональной службы 122 Екатерина Ильина.

Уточняется, что число обращений не снизилось при появлении возможности записаться через портал «Госуслуги». Среди вопросов о коронавирусной инфекции самыми распространенными стали те, что касаются выезда за границу, карантина и самоизоляции, ограничений, а также где можно сдать тест на COVID-19.

Читайте также: Более 650 койко-мест для пациентов с COVID-19 свернули в Санкт-Петербурге

вакцинациякоронавирусслужба 122
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Все мнения
О проекте