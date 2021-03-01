Треть заявок на вакцинацию в Санкт-Петербурге поступила через службу 122

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Треть жителей Санкт-Петербурга, прошедших вакцинацию от коронавируса, записались на прием через единую региональную службу 122. Об этом сообщили «Невские новости».

Операторы сервиса консультируют горожан по вопросам, связанным с COVID-19, записывают граждан на вакцинацию, помогают им вызвать врача на дом, если у обратившегося за помощью человека наблюдаются симптомы коронавируса. Кроме того, служба запустила пилотный проект по вызову врачей на дом при других заболеваниях.

— Запись на вакцинацию через нашу службу востребована, так как гражданам удобнее сделать это, позвонив оператору службы 122. У нас есть доступ ко всем свободным талончикам во всех поликлиниках города. Соответственно, мы предлагаем выбрать район, который будет удобнее, поликлинику со свободными талонами и записаться туда, что экономит время граждан, — рассказала руководитель региональной службы 122 Екатерина Ильина.

Уточняется, что число обращений не снизилось при появлении возможности записаться через портал «Госуслуги». Среди вопросов о коронавирусной инфекции самыми распространенными стали те, что касаются выезда за границу, карантина и самоизоляции, ограничений, а также где можно сдать тест на COVID-19.

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