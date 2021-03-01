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Более 650 койко-мест для пациентов с COVID-19 свернули в Санкт-Петербурге
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Более 650 койко-мест для пациентов с COVID-19 свернули в Санкт-Петербурге

Елена Фролова

Здоровье

Еще 653 койко-места для пациентов с COVID-19 свернули в Санкт-Петербурге с 1 марта. Это связано с сокращением числа заболевших людей, которым необходима госпитализация. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

К штатному режиму работы вернулась Больница Петра Великого СЗГМУ имени Мечникова. Здесь свернули 178 коек для ковидных больных. Кроме того, еще 194 места для пациентов с коронавирусом убрали в Первом государственном университете имени академика Павлова — там остались лишь 56 коек.

В свою очередь в Александровской больнице тоже не полностью свернули места для пациентов с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что здесь было убрано 281 место, а еще 419 — пока сохранены.

В настоящее время петербуржцам с данным инфекционным заболеванием оказывают помощь в 17 больницах, 13 из которых являются городскими, а четыре — федеральными. В общей сложности там развернуто 6944 койко-места. Из этого числа свободными остаются 1510.

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