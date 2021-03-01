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Референс-центр на базе радиохирургического отделения открыли в НИИ Склифосовского
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Референс-центр на базе радиохирургического отделения открыли в НИИ Склифосовского

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Большая Сухаревская площадь, 3с1 Карта всех событий

Референс-центр для обучения работе с гамма-ножом открыли в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Специалисты будут обучать медиков работе на аппарате «Гамма-нож», а также делиться опытом в области радиохирургии.

Как отметила заведующая центра радиохирургии Ольга Евдокимова, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского является единственным учреждением Департамента здравоохранения Москвы, где проводят нейрохирургические операции, используя аппарат. Врачи провели свыше 3600 успешных операций пациентам с разными патологиями центральной нервной системы.

— Центр радиохирургии сертифицирован и продолжит свою работу как референсный центр. Это поможет обеспечить преемственность знаний и обмен профессиональным опытом в области радиохирургии с российскими и иностранными коллегами, — цитирует Евдокимову официальный портал мэра Москвы.

Референс-центр открыли в преддверии пятилетия центра радиохирургии НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Первые пациенты прошли здесь лечение в 2016 году.

Гамма-нож позволяет проводить операцию без разрезов кожи и трепанации черепа. Специальное излучение разрушает ДНК опухолевых клеток, а здоровые ткани мозга облучаются минимально.

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НИИ скорой помощи имени СклифосовскогоМосквагамма-нож
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