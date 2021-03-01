«Пригожин пусть не ревнует!»: Дробыш сделал неожиданное признание о Валерии

Фото: Из личного архива Виктора Дробыша

Композитор и продюсер Виктор Дробыш считает известную певицу Валерию прекрасной певицей и другом. В этом он признался в своем Instagram-аккаунте.

Он поделился с поклонниками совместной фотографией с Валерией. На снимке продюсер нежно держит певицу за плечо.

— В очередной раз побывав на сцене с Валерией, я понимаю, насколько же она прекрасна. Прекрасна как музыкант, как певица, как женщина, как друг! — написал Виктор Дробыш.

По его словам, он безумно рад, что когда-то судьба связала их и им посчастливилось познакомиться.

Поклонники разделили восторженные высказывания в адрес певицы и подчеркнули, что и Валерия, и сам Дробыш — профессионалы своего дела.

«Вы оба талантливы, обожаю вас! Радуйте нас новыми песнями!»; «Да! Валерия прекрасна! Но и вы не лыком шиты! И смотритесь в паре бесподобно! Умные, талантливые, красивые! Браво вам! Пригожин пусть не ревнует!»; «Вы сам классный, улыбчивый и дружелюбный», — написали в комментариях.

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