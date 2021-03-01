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Женщины выбрали лучшие автомобили 2021 года на все случаи жизни
Фото: pixabay.com

Женщины выбрали лучшие автомобили 2021 года на все случаи жизни

Елена Фролова

Общество

Список победителей в разных номинациях объявила автопремия Women's World Car of the Year. Женщины-журналистки из 38 стран выбрали лучшие автомобили 2021 года. Об этом сообщил New Inform.

Уточняется, что абсолютный лидер будет назван в Международный женский день, 8 марта. Пока жюри обнародовало список лучших марок с женской точки зрения в различных номинациях. Например, автомобили марки Peugeot стали победителями в двух номинациях. Модель 208-я признана идеальной городской машиной, а Peugeot 2008 — лучшим городским кроссовером.

В свою очередь лучшим среднеразмерным кроссовером и внедорожником дамы признали Land Rover Defender. При этом организаторы конкурса отметили его конкуренцию с Mercedes-Benz GLA и Hyundai Tucson. Из больших кроссоверов девушки отдали предпочтение марке Kia Sorento.

Тем временем лучшим пикапом стал Ford F-150, а семейным автомобилем — Skoda Octavia. В номинации «Люкс» победил кабриолет Lexus LC 500. Среди суперкаров женщины обратили внимание на Ferrari F8 Spider, а из электрокаров — на модель Honda E.

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