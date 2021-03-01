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Более 230 миллионов рублей выделят подмосковным пекарям на развитие отрасли
Фото: АГН «Москва»

Более 230 миллионов рублей выделят подмосковным пекарям на развитие отрасли

Елена Фролова

Общество

Власти Московской области совместно с правительством России выделят более 230 миллионов рублей на развитие мукомольной и хлебопекарной отраслей в 2021 году. Работники данных сфер деятельности смогут компенсировать затраты на изготовление продукции и покупку пшеницы. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на слова исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

— Объем средств составит 232 миллиона рублей. Хлебопекам выделяют деньги на компенсацию части затрат на социальный хлеб, а мукомолам — на компенсацию затрат на пшеницу, — объяснил Сергей Воскресенский.

По его словам, на сегодняшний день на территории области работают 40 крупных и средних предприятий, а также 60 малых заводов в хлебопекарной отрасли. Помимо этого, есть семь основных мукомольных комплексов.

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