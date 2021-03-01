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«Слишком идеальная»: Караулова поделилась с поклонниками первым весенним снимком
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

«Слишком идеальная»: Караулова поделилась с поклонниками первым весенним снимком

Ксения Монахова

Звезды

Российская певица Юлианна Караулова с иронией отнеслась к наступлению весны. В своем Instagram-аккаунте она пошутила, что никто бы и не узнал о новом времени года, если бы не социальные сети.

— Все написали про весну? Что бы мы делали без Инстаграма? Так и не узнали бы, что она все-таки пришла, — с юмором написала Караулова.

На снимке певица предстала в изумрудном домашнем костюме с золотыми вставками. Поклонники отметили, что артистка как всегда выглядит прекрасно.

«Самая красивая»; «Ну что за красотка появилась у меня в ленте, обожаю безумно»; «Слишком идеальная»; «С первым днем весны», — написали фолловеры.

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звездыЮлианна Карауловавесна
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