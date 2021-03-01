«Шикарный голос!»: поклонников поразили вокальные данные Регины Тодоренко
Российская телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками архивным видео. На кадрах звезда поет песню на английском языке под гитаре сопровождение.
По ее словам, запись была сделана 6 августа 2015 года.
— Когда мне грустно, я пересматриваю альбомы, видео из детства, школы, универа. И вот наткнулась на наш задорный тандем, — написала Тодоренко в своем Instagram-аккаунте.
Она отметила, что в моменты ностальгии ей снова хочется сочинять песни, писать стихи и даже записывать альбом.
Поклонники остались в восторге от вокальных данных телеведущей. Многие отметили, что у Тодоренко прекрасный голос.
«Шикарный голос!» Вы очень классно поете!»; «Как же красиво ты поешь»; «Голос и внешность, хороша во всех отношениях. Суперская», — отметили фолловеры.
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