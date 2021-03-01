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Дорогу до станции метро «Филатов Луг» откроют осенью 2021 года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Дорогу до станции метро «Филатов Луг» откроют осенью 2021 года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Московский Карта всех событий

Дорогу из города Московский до станции столичного метро «Филатов Луг» откроют осенью 2021 года. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, длина автодороги составит 2,3 километра.

— По ней запустят движение общественного транспорта, и путь от Московского до метро займет не более пяти минут. Сейчас в часы пик жители города иногда добираются до подземки более 40 минут, — уточнил руководитель ведомства.

Кроме того, Жидкин отметил, что проезжая часть будет четырехполосной — по две полосы в каждом направлении. Вдоль автодороги установят освещение, три светофора, шумозащитные экраны и два остановочных павильона для общественного транспорта. На прилегающей территории высадят деревья и кустарники, а также разобьют газон.

Помимо этого, глава ведомства рассказал, что строительство дорог в поселении Мосрентген завершится в 2022 году. Там будет построено и реконструировано порядка 5 километров улично-дорожной сети, в том числе новая дорога длиной 2,3 километра, которая войдет в поселок с дублера МКАД, в районе 43-го километра, и протянется в обход всего Троицкого лесопарка до улицы Адмирала Корнилова.

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дорогаТиНАО«Филатов луг»
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