Дорогу до станции метро «Филатов Луг» откроют осенью 2021 года

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Россия, Москва, Московский Карта всех событий

Дорогу из города Московский до станции столичного метро «Филатов Луг» откроют осенью 2021 года. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, длина автодороги составит 2,3 километра.

— По ней запустят движение общественного транспорта, и путь от Московского до метро займет не более пяти минут. Сейчас в часы пик жители города иногда добираются до подземки более 40 минут, — уточнил руководитель ведомства.

Кроме того, Жидкин отметил, что проезжая часть будет четырехполосной — по две полосы в каждом направлении. Вдоль автодороги установят освещение, три светофора, шумозащитные экраны и два остановочных павильона для общественного транспорта. На прилегающей территории высадят деревья и кустарники, а также разобьют газон.

Помимо этого, глава ведомства рассказал, что строительство дорог в поселении Мосрентген завершится в 2022 году. Там будет построено и реконструировано порядка 5 километров улично-дорожной сети, в том числе новая дорога длиной 2,3 километра, которая войдет в поселок с дублера МКАД, в районе 43-го километра, и протянется в обход всего Троицкого лесопарка до улицы Адмирала Корнилова.

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