Депутат Госдумы рассказал о вопросе индексации пенсий работающим пенсионерам

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Вернуть заслуженную индексацию пенсий помогут разумный подход к аргументам и готовность поддержать работающих представителей серебряного возраста. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг, сообщил Nation News.

По его словам, этот вопрос остро стоит уже не первый год. При этом путей его решения пока не найдено. Однако весной текущего года депутаты Государственной думы РФ должны ответить на вопрос о том, будет ли возвращена индексация. Валерий Гартунг выразил уверенность в том, что с учетом всех обстоятельств попытка вернуть законопроект к выплатам должна привести к положительному результату.

— Если все будут разумно подходить к аргументам, то индексацию должны вернуть 100 процентов, — подчеркнул депутат.

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