«Просто новая картинка»: боец UFC назвал хайпом увлечение Бузовой боксом

На днях Ольга Бузова предстала перед своими подписчиками в образе боксера / Фото: instagram/buzova86

Боец смешанного стиля M-1, UFC и PRIDE, киноактер Андрей Семенов назвал хайпом увлечение Ольги Бузовой боксом. Он также не исключил, что девушка просто пытается таким образом привлечь внимание публики.

— Я не видел «боксерские» видео Бузовой. Просто мы с вами сейчас живем в каком-то «времени хайпа». Люди пытаются привлечь к себе внимание любыми средствами. Наверное, ей просто хочется увеличить количество подписчиков, подогреть интерес, думаю, это просто «новая картинка», — отозвался о новом увлечении блогера спортсмен в беседе с «Вечерней Москвой».

Он добавил, что желание заработать вполне нормально. Семенов предположил, что Бузова занимается фитнесом, пребывает в хорошей физической форме, так как это ее работа. Он согласился, что можно сфотографироваться с красивым мечом, при этом необязательно заниматься фехтованием.

В заключение боец заметил:

— Хорошо, что бокс считают красивым зрелищем, в том числе известные люди, пусть даже для того, чтобы «хайпануть».

В свою очередь, боксер, трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы, абсолютный чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF среди профессионалов, заслуженный мастер спорта СССР Константин Цзю считает, что бокс не самый подходящий вид спорта для девушек, так как он может «испортить лицо»:

— Я не знаком с роликами Бузовой и не стану их смотреть, мне это неинтересно. Каждый должен заниматься своим делом. Если девушка решила позаниматься боксом в качестве фитнеса, то это здорово. Это может быть фотогенично. Но красивая прическа и красивое лицо могут очень измениться в первые секунды настоящего поединка, — сообщил чемпион.

При этом Цзю признал, что настоящий бокс, безусловно, это красиво.

Российский политический и спортивный деятель, боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, чемпион России в тяжелом весе среди профессионалов Николай Валуев поддержал начинания телеведущей:

— Я не подписан на Ольгу Бузову. Если она начала заниматься боксом — молодец! С точки зрения поддержания хорошего физического состояния, стройности фигуры элементы бокса в тренировке очень хороши! — ответил тяжеловес.

Валуев добавил, что сегодня никто не может удержаться, чтобы любое свое действие не осветить на странице в соцсети. Он предположил, что «блогер просто обозначила свое начинание».

— Ничего страшного в этом нет. Лишь бы человек двигался! — заключил он.

Ранее на странице Ольги Бузовой в Instagram появилось видео, где девушка тренируется в боксерских перчатках. «Захотелось чего-то новенького», — подписала свой ролик девушка.

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