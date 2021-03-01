Ледовая арена со школой фигурного катания появится в ТиНАО в 2021 году

/ Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Столбово Карта всех событий

Ледовую арену со школой фигурного катания в ТиНАО планируется сдать в эксплуатацию до конца 2021 года. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он отметил, что площадь объекта составит 3,5 тысячи квадратных метров. Арена будет располагаться по адресу деревня Столбово поселения Сосенское.

— В здании появится полноценное ледовое поле площадью 30 на 60 метров, детско-юношеская школа фигурного катания, залы общефизической подготовки и хореографии, классы по методической и теоретической работе для учеников, а также кафе и зона ожидания для родителей, — уточнил глава ведомства.

Кроме того, по его словам, еще два детских сада, школу, а также учебно-воспитательный комплекс планируется ввести в 2023–2024 годах. Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, доступность спорта является одной из основных составляющих комфортной жизни. В Троицком и Новомосковском округах занимаются физкультурой и спортом около 40 процентов жителей.

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