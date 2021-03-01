Объем ввода жилья в Новой Москве может вырасти на 20 процентов в 2021 году

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Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Объем ввода жилья в ТиНАО может увеличиться на 15–20 процентов по сравнению с 2020 годом. Об этом в понедельник, 1 марта, заявил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, в Новой Москве уже введено более 400 тысяч квадратных метров жилья. Он подчеркнул, что в 2020 году в ТиНАО было построено 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости. В текущем году значение планируется увеличить минимум на 200 тысяч. Уточняется, что стоимость жилья в Новой Москве постепенно приближается к уровню стоимости квартир в старых границах города.

— Мы наблюдаем рост стоимости квадратного метра, и для новой территории он очень высокий. Сейчас он составляет порядка 30–32 процентов по основным проектам. Это необратимый фактор: Новая Москва начинает интегрироваться в старую, и цена постепенно выравнивается, особенно на территории, которая прилегает к МКАД и метро, — рассказал Владимир Жидкин.

Он добавил, что в ТиНАО растет число жилых проектов, сдающихся с готовой отделкой. Пока количество таких квартир составляет около 10 процентов.

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