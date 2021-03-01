Около 86 парков появится в Новой Москве к 2035 году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Клёновское, село Клёново Карта всех событий

В ТиНАО появится 86 парков площадью 12 тысяч гектаров к 2035 году. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, на восьми объектах специалисты уже ведут работы.

— Для каждого из парков разрабатывают свою оригинальную концепцию. В округах создают оздоровительные, историко-культурные, спортивные, археологические, зоологические и сельскохозяйственные пространства, — уточнил руководитель ведомства.

Кроме того, Жидкин рассказал, что основную часть средств на создание зеленых территорий выделили из бюджетов Москвы и поселений. Некоторые проекты финансируют девелоперы. Так, один из последних крупных проектов — благоустройство старинной усадьбы в селе Кленово. Там появились детские и спортплощадки, а также зеленый театр со сценой, заключил глава ведомства.

Читайте также: Ледовая арена со школой фигурного катания появится в ТиНАО в 2021 году