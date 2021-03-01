Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около 86 парков появится в Новой Москве к 2035 году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около 86 парков появится в Новой Москве к 2035 году

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, поселение Клёновское, село Клёново Карта всех событий

В ТиНАО появится 86 парков площадью 12 тысяч гектаров к 2035 году. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, на восьми объектах специалисты уже ведут работы.

— Для каждого из парков разрабатывают свою оригинальную концепцию. В округах создают оздоровительные, историко-культурные, спортивные, археологические, зоологические и сельскохозяйственные пространства, — уточнил руководитель ведомства.

Кроме того, Жидкин рассказал, что основную часть средств на создание зеленых территорий выделили из бюджетов Москвы и поселений. Некоторые проекты финансируют девелоперы. Так, один из последних крупных проектов — благоустройство старинной усадьбы в селе Кленово. Там появились детские и спортплощадки, а также зеленый театр со сценой, заключил глава ведомства.

Читайте также: Ледовая арена со школой фигурного катания появится в ТиНАО в 2021 году

паркиТиНАОтерритории
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Все мнения
О проекте