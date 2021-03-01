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Народный календарь. Как провести день 2 марта, чтобы целый год жить в достатке
Фото: moscow-live

Народный календарь. Как провести день 2 марта, чтобы целый год жить в достатке

Василий Плиткин

Общество

Вторник, 2 марта, наши предки называли Федор Тирон. Православные христиане вспоминали великомученика Феодора Тирона, почитаемого в лике великомучеников.

В этот день наши предки готовили угощения и звали гостей на обед. Считалось, что дом, который примет гостей, будет процветать в достатке и радости круглый год. Кроме того, люди в этот день могли узнать имя грабителя. Они подвешивали решето над головой черного домашнего животного и вслух называли имена людей, подозреваемых в воровстве. Решето закрутится и укажет, кто дом обобрал.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как провести день 2 марта, чтобы целый год жить в достатке

Приметы погоды гласили, что весна будет ранней, если птицы возвращаются с юга. Если в этот день много сосулек, то урожай овощей будет богатым.

В этот день отмечается Международный день спички. 110 лет назад в Москве состоялось первое выступление русского народного хора Пятницкого. 38 лет назад в Великобритании был продемонстрирован первый компакт-диск. В качестве демонстрации на нем была записана Девятая симфония Бетховена.

В этот день родились первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, актриса Ия Саввина, модельер Вячеслав Зайцев, актеры Дэниел Крейг и Михаил Пореченков.

Именины отмечают Роман, Михаил, Павел, Мария, Марианна, Федор, Николай.

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