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Поликлинику и амбулаторию построят в двух поселениях Новой Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Поликлинику и амбулаторию построят в двух поселениях Новой Москвы

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, дачный посёлок Кокошкино Карта всех событий

Поликлинику и амбулаторию в поселениях Кокошкино и Марушкинское начнут строить осенью 2021 года. Об этом в понедельник, 1 марта, заявил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

— В поселении Кокошкино возведут поликлинику на 320 посещений в смену с постом скорой помощи на две машины, а в Марушкинском построят амбулаторию на 110 визитов с пунктом первой помощи, — отметил глава департамента.

По словам Владимира Жидкина, на сегодняшний день проектирование этих объектов здравоохранения подходит к завершению. Ввод новой поликлиники и амбулатории обеспечит оказание скорой медицинской помощи местным жителям. Завершить строительство двух объектов и открыть их планируется до конца 2022 года.

Владимир Жидкин подчеркнул, что проектирование и строительство проводятся за счет городского бюджета. Согласно генеральному плану развития территорий Новой Москвы до 2035 года, предполагается возвести 125 объектов здравоохранения.

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Владимир ЖидкинстроительствоНовая Москва
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