Цены на билеты в «Сапсанах» между Москвой, Петербургом и Нижним Новгородом снизили в честь 8 Марта

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Стоимость билетов на «Сапсаны», курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, снизится. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщается на сайте Октябрьской железной дороги.

Так, поездка в Москву из Санкт-Петербурга обойдется примерно в 1900 рублей, а по маршруту Нижний Новгород — Москва — от 1048 рублей. Цены останутся фиксированными и будут зависеть лишь от класса обслуживания и выбора категории места.

Уточняется, что специальной тарифной акцией можно воспользоваться 7 марта.

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