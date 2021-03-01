Цены на билеты в «Сапсанах» между Москвой, Петербургом и Нижним Новгородом снизили в честь 8 Марта
Стоимость билетов на «Сапсаны», курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, снизится. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщается на сайте Октябрьской железной дороги.
Так, поездка в Москву из Санкт-Петербурга обойдется примерно в 1900 рублей, а по маршруту Нижний Новгород — Москва — от 1048 рублей. Цены останутся фиксированными и будут зависеть лишь от класса обслуживания и выбора категории места.
Уточняется, что специальной тарифной акцией можно воспользоваться 7 марта.
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