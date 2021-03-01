Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Цены на билеты в «Сапсанах» между Москвой, Петербургом и Нижним Новгородом снизили в честь 8 Марта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Цены на билеты в «Сапсанах» между Москвой, Петербургом и Нижним Новгородом снизили в честь 8 Марта

Юлия Ямпольская

Транспорт

Стоимость билетов на «Сапсаны», курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, снизится. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщается на сайте Октябрьской железной дороги.

Так, поездка в Москву из Санкт-Петербурга обойдется примерно в 1900 рублей, а по маршруту Нижний Новгород — Москва — от 1048 рублей. Цены останутся фиксированными и будут зависеть лишь от класса обслуживания и выбора категории места.

Уточняется, что специальной тарифной акцией можно воспользоваться 7 марта.

Читайте также: Названы российские города для бюджетного авиапутешествия на 8 Марта

ценыПутешествия«Сапсан»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Все мнения
О проекте