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Названы российские города для бюджетного авиапутешествия на 8 Марта
Фото: Pexels

Названы российские города для бюджетного авиапутешествия на 8 Марта

Юлия Курганова

Туризм

Названы российские города, в которые можно недорого слетать в Международный женский день.

Специалисты онлайн-сервиса OneTwoTrip проанализировали данные бронирований авиабилетов и определили десять городов, в которые можно отправиться в этот период за сумму до 15 тысяч рублей. Маршруты были выбраны из 50 самых популярных по поисковым запросам клиентов именно на длинные мартовские выходные.

Лидером списка оказался Санкт-Петербург: авиабилеты из Москвы в оба конца обойдутся в среднем 3,9 тысячи рублей. На втором месте находится Воронеж, отправиться в который можно всего за четыре тысячи рублей. А, добавив еще 900 рублей, турист может оказаться в Екатеринбурге.

От пяти до десяти тысяч рублей стоят авиабилеты в Уфу, Казань, Махачкалу и Минеральные Воды. Полеты в Калининград обойдутся россиянам как минимум в 10,3 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

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