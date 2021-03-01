Талантливый дирижер из Сингапура сменил смычок на самокат и пиццу

Фото: instagram.com/ amoschiya

Талантливый дирижер Чия Амос из Сингапура сменил профессию на курьерскую деятельность. Об этом сообщил «Царьград».

Уточняется, что раньше музыкант делал головокружительную карьеру, выступая с лучшими оркестрами в многочисленных концертных залах, где считали честью, если талантливый маэстро выступал на их сцене. Однако теперь Чия Амос разносит пиццу нуждающимся.

— Некоторые из вас, возможно, уже знают, что я доставляю еду всем голодным. Работа научила меня многим вещам, например, смирению и уважению. Вместе с тем она придала мне гораздо больше мужества, сил, счастья, а также заставила чувствовать себя спокойнее, — написал экс-дирижер в Instagram.

Его профессиональная карьера представляет собой стремительный взлет в профессии. Чия Амос учился музыке в Санкт-Петербурге и Лондоне, после этого он работал в Театре оперы и балета в Перми. Какое-то время проработав там, он отправился трудиться в осетинский филиал Мариинского театра.

По мнению многих критиков, молодого человека ждала головокружительная карьера. Однако этот ход событий пока не осуществился. В связи с пандемией коронавирусной инфекции театры были закрыты, а 30-летний маэстро остался почти без работы. В результате он вернулся в Сингапур, где музыка на фоне пандемии также была невостребованной. На работу его не брали ни в качестве дирижера, ни в качествах педагога, менеджера, музыканта и так далее.

Тогда Чия Амос вместе с супругой стали развозить на самокатах еду.

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