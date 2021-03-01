Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сына бывшего астраханского депутата арестовали после ДТП
Наручники

Сына бывшего астраханского депутата арестовали после ДТП

Анастасия Чанцева

Происшествия

Сына бывшего депутата думы Астраханской области Василия Леванова Артема арестовали на десять суток за неповиновение распоряжению сотрудника полиции после автомобильной аварии.

— Он признан виновным по статье 19.3 КоАП. Назначено десять суток ареста, — сообщил источник РИА Новости.

Напомним, в минувшее воскресенье автомобиль Toyota Camry, в котором находился сын депутата, столкнулся с Hyundai Solaris, сбив двух пешеходов, в аварии также пострадал водитель второй иномарки.

Предполагаемый виновник ДТП отказался от медицинского освидетельствования, несмотря на явные признаки опьянения. По словам полицейских, он сидел за рулем в одной куртке на голое тело. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.

Читайте также: Пассажирка такси пострадала в результате ДТП с участием трамвая в центре Москвы

ареставарияДТП
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Все мнения
О проекте