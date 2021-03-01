Сына бывшего астраханского депутата арестовали после ДТП

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Сына бывшего депутата думы Астраханской области Василия Леванова Артема арестовали на десять суток за неповиновение распоряжению сотрудника полиции после автомобильной аварии.

— Он признан виновным по статье 19.3 КоАП. Назначено десять суток ареста, — сообщил источник РИА Новости.

Напомним, в минувшее воскресенье автомобиль Toyota Camry, в котором находился сын депутата, столкнулся с Hyundai Solaris, сбив двух пешеходов, в аварии также пострадал водитель второй иномарки.

Предполагаемый виновник ДТП отказался от медицинского освидетельствования, несмотря на явные признаки опьянения. По словам полицейских, он сидел за рулем в одной куртке на голое тело. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.

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