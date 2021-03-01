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Выставка художника и поэта Дмитрия Пригова открылась на станции метро «Воробьевы горы»
/ Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Выставка художника и поэта Дмитрия Пригова открылась на станции метро «Воробьевы горы»

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Воробьёвы горы Карта всех событий

На станции метро «Воробьевы горы» открылась выставка в честь 80-летия поэта и художника Дмитрия Пригова. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Горожане смогут увидеть знаковые работы из трех графических серий: «Скважины», «Таблички» и «Яйца». Рисунки можно найти в стеклянных колбах на платформе станции.

Выставка художника и поэта Дмитрия Пригова открылась на станции метро «Воробьевы горы»Фото: Департамент транспорта Москвы

Кроме того, у пассажиров есть возможность погрузиться в мир графических абстракций на тему бесконечности пространства и сосуществования множества миров, взаимодействия идей и смыслов, формы и содержания. Выставка продлится две недели.

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