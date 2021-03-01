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Москвичам рассказали, как устроена городская ливневая канализация
/ Фото: Александр Кожохин/Вечерняя Москва

Москвичам рассказали, как устроена городская ливневая канализация

Юлия Ямпольская

Город

Жителям столицы рассказали, как устроена городская ливневая канализация. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что общая длина водостоков составляет более восьми тысяч километров. Расположение водоприемных решеток зависит от нескольких факторов, таких как площадь водосбора, рельеф улицы и диаметр трубопровода. Сквозь решетку вода с проезжей части попадает в специальный колодец, а оттуда в трубу, которая соединяется с коллектором.

В свою очередь, коллектор отводит воду на очистные сооружения — там она проходит четырехступенчатую очистку. После этого вода вернется в одну из столичных рек.Работы по очистке водоприемных решеток и водосточных колодцев проводят круглый год: в ливневую канализацию попадают строительный и бытовой мусор, песок и листва.

В зимний период пропуск воды могут затруднять образовавшаяся на решетках наледь или остатки таявшего снега. Очистить ливневки можно в ручную или же с помощью специальной техники.

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