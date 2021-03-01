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Сноубордист Дмитрий Логинов выиграл золото чемпионата мира
Сноубордист Дмитрий Логинов / Фото: Instagram

Сноубордист Дмитрий Логинов выиграл золото чемпионата мира

Анастасия Чанцева

Спорт

Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира, который проходит Словении.

В финале российский спортсмен опередил итальянца Роланда Фишналлера на 0,01 секунды. Бронза досталась россиянину Андрею Соболеву, который в малом финале победил представителя Южной Кореи Ким Сан Кема.

Россиянин Игорь Слуев покинул чемпионат на стадии 1/8 финала, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд не смог преодолеть квалификацию.

Для 21-летнего красноярца Дмитрия Логинова это третье золото чемпионатов мира: в 2019 году он победил в параллельном и параллельном гигантском слаломе, сообщает Спорт РИА Новости.

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Словениязолотосноуборд
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