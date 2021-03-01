Пожар произошел в квартире в Новой Москве

Фото: МЧС / Иркутская область

Россия, Москва, поселение Московский, Саларьевская улица, 14к3 Карта всех событий

Квартира загорелась на третьем этаже в жилом доме в ТиНАО. Об этом в понедельник, 1 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что пожар произошел по адресу улица Саларьевская, дом 14, корпус 3. Стало известно, что горели личные вещи и мебель на площади 10 квадратных метров. На данный момент спасатели ликвидировали огонь. В горящей квартире людей не обнаружено, специалисты проверяют этажи выше.

Видео: Telegram-канал Москва24

До прибытия спасателей жильцов эвакуировали.

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