Около 15 человек скончались в Конго от неизвестной болезни

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В последние недели порядка 15 человек умерли от неизвестного заболевания в Конго. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Agence France-Presse.

Уточняется, что причины болезни, от которой скончались граждане в возрасте от 60 до 80 лет, на данный момент неизвестны. Стало известно, что заболевание начинается с головных болей, затем боль ощущается во всем теле. Кроме того, возникают трудности с дыханием.

Эпицентром распространения болезни стал район Касонго-Люнда, находящийся на границе с Анголой. Первый инфицированный был выявлен в начале февраля 2021 года. Образцы тканей умерших направили на исследование в научный центр, расположенный в столице страны, городе Киншаса.

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