Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных пользователей VPN

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Роскомнадзор начнет проверять информацию об утечке данных 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-сервисов.

— Информация и обстоятельства проверяются. В соответствии с действующим законодательством в случае принятия решения судом доступ к сайтам, незаконно распространяющим персональные данные, будет ограничен, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в Сеть «утекла» база данных 21 миллиона пользователей популярных бесплатных VPN-приложений для операционной системы Android: GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN. В базе хранятся не только адреса электронной почты, пароли и логины клиентов сервисов, но и данные о мобильных устройствах и платежах.

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