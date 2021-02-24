Роскомнадзор проверит обоснованность блокировки нескольких аккаунтов в Twitter

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) проверит обоснованность блокировки нескольких аккаунтов в социальной сети Twitter. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили на сайте ведомства.

Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов. Также ведомство попросило соцсеть отправить подтверждение связи аккаунтов с российскими государственными органами.

Ранее сервис микроблогов Twitter удалил 100 якобы связанных с Россией аккаунтов, обвинив их в нарушении правил платформы. Отмечается, что Twitter раскрыл сеть из 69 аккаунтов, которая, по мнению компании, была связана с Россией и «пыталась подорвать веру в НАТО». Еще 31 «российский» аккаунт удален, потому что их владельцы якобы пытались влиять на США и Евросоюз.

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