Федерация хоккея РФ изучит обстоятельства травмирования юного хоккеиста в Москве

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Специалисты Федерации хоккея РФ изучат обстоятельства инцидента в матче Кубка Москвы среди игроков 2010 года рождения, в ходе которого травму позвоночника получил юный хоккеист команды «Пингвины». Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе ФХР.

Уточняется, что пострадавшему оказали своевременную медицинскую помощь.

Напомним, в субботу, 27 февраля, у «Пингвинов» прошла встреча с «Львами ЦХМ», где первые проиграли со счетом 1:21. Инцидент произошел в первом периоде. Хоккеиста «Пингвинов» толкнул игрок соперников, из-за чего мальчик ударился головой о борт и не смог подняться.

На данный момент у юного хоккеиста диагностирован компрессионный перелом позвоночника. Мальчик находится на стационарном лечении. Федерация хоккея РФ желает юному хоккеисту скорейшего выздоровления.

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