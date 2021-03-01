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Пассажиропоток российских аэропортов вырос с начала года
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Пассажиропоток российских аэропортов вырос с начала года

Анастасия Чанцева

Общество

Пассажиропоток российских аэропортов в январе вырос на 7,4 процента к декабрю, к январю 2020 года снижение составило 30,85 процента.

В январе текущего года число обслуженных пассажиров составило 10,6 миллиона человек, а в декабре прошлого года — 9,9 миллиона. В январе 2020 года было перевезено 15,4 миллиона человек, снижение к этому периоду составило 30,85 процента.

На международных направлениях пассажиропоток января снизился к декабрю на 0,56 процента, до 727,4 тысячи человек, на внутренних — вырос на 8 процентов, до 9,9 миллиона, передает РИА Новости.

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