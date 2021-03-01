Глава СКР взял под контроль проверку сообщений о насилии в московском детском саду

Фото: sledcom.ru / СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль проведение проверки о применении насилия к воспитанникам частного детского сада в Москве. Об этом в понедельник, 1 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщения о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, соединенном с жестоким обращением и применением недопустимых методов воспитательного воздействия к воспитанникам со стороны работника частного детского сада в Москве, появились в одном из выпусков новостных программ на федеральном телеканале.

Столичный главк Следственного комитета организовал проведение доследственной проверки по озвученным средствами массовой информации фактам.

Ход и результаты проверки поставлены главой Следкома под личный контроль. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на официальном сайте СК РФ.

О применении насилия к детям в детском саду рассказал ранее телеканал РЕН ТВ. Сообщалось о жалобах родителей на воспитателей учреждения. Также в Сети была опубликована видеозапись того, как воспитатель в одном из московских детских садов бьет ребенка.

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